Где находится лучшая библиотека мира?

Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений (IFLA) признала барселонскую библиотеку Вiblioteca García Márquez лучшей в мире в 2023 году.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на испанские СМИ, соперниками Барселоны в финале в этом году были библиотеки из Словении, Австралии и Китая.

Барселонская библиотека расположилась в районе Сан-Марти и отличается впечатляющей архитектурой и инновационным дизайном.

Вiblioteca García Márquez стала первой в Испании, получившей такое международное признание. Открылась библиотека совсем недавно - в мае 2022 года, но успела сразу восхитить всех. В год открытия она была удостоена Городской премии Барселоны в области архитектуры и является финалистом премии FAD в области архитектуры и дизайна интерьера, результаты которого будут известны 19 октября 2023 года.

Библиотека Вiblioteca García Márquez занимает 6 этажей, ее площадь составляет 4000 квадратных метров, в среднем ее посещает почти 1000 человек в день.

Там часто проводятся конференции, книжные клубы и встречи с писателями из разных уголков мира.