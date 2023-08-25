Ученые решили изучать Венеру с помощью воздушных шаров

Ученые Лаборатории реактивного движения НАСА предложили использовать воздушные шары с сейсмометрами для изучения недр Венеры.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters.

Концепция заключается в использовании инфразвукового сейсмографа, который отслеживает инфразвуковые волны, создаваемые сейсмической активностью и передаваемые через газовую среду. Он будет подвешен на шаре, который будет находиться в слое атмосферы, где условия наиболее похожи на земные, и не будет подвергаться экстремальным воздействиям температуры и давления на поверхности планеты.

Эксперименты, проведенные на Земле, показали, что сеть инфразвуковых микрофонов, находящихся в стратосфере, может уловить сигналы двух землетрясений магнитудой 7,3 и 7,5, несмотря на расстояние примерно в три тысячи километров от эпицентра. По мнению авторов работы, аналогичная сеть на Венере могла бы фиксировать и геолоцировать сейсмическую активность.

Однако существует ряд сложностей, связанных с тем, что до сих пор к Венере не отправлялись подобные аппараты, способные зависнуть в атмосфере. Кроме того, на Земле можно верифицировать источник сигналов с помощью наземных сейсмометров, тогда как для анализа данных с Венеры понадобятся новые статистические методы.