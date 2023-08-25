НАСА поделилось изображениями инструмента мониторинга загрязнений

НАСА опубликовало первые карты данных со своего прибора миссии TEMPO, запущенного в космос ранее в этом году. Он передаёт информацию об основных загрязнителях воздуха над Северной Америкой.

Прибор "Тропосферные выбросы: мониторинг загрязнения" находится на высоте 35,5 тысяч км над экватором. Он непрерывно измеряет качество воздуха над Северной Америкой с разрешением в несколько квадратных км.

Как передает Day.Az со ссылкой на Habr, TEMPO фиксирует загрязнения, вызванные движением транспорта в часы пик, дыма и пепла от лесных пожаров и вулканов, а также воздействие удобрений на сельскохозяйственные угодья.

Данные TEMPO помогут учёным оценить воздействие загрязнителей на здоровье людей и создать карты загрязнения воздуха в масштабе района. Затем их будут передавать партнёрским агентствам, которые контролируют и прогнозируют качество воздуха, таким как Агентство по охране окружающей среды и Национальное управление океанических и атмосферных исследований.

Запущенный в апреле на борту спутника Maxar Intelsat 40e на ракете SpaceX Falcon 9, TEMPO ежечасно сканирует нижние слои атмосферы над Северной Америкой от Атлантического океана до побережья Тихого океана и от Мехико до центральной Канады. Он использует усовершенствованный спектрометр, который обнаруживает загрязнения, обычно скрытые в отражённом солнечном свете. TEMPO измеряет солнечный свет, отражённый и рассеянный поверхностью Земли, облаками и атмосферой. Газы в атмосфере поглощают солнечный свет, а полученные спектры затем используются для определения концентрации нескольких газов в воздухе, включая диоксид азота, озон, диоксид азота, формальдегид, аэрозоли, водяной пар и несколько газовых примесей.

Первые карты загрязнения показывают концентрации газообразного диоксида азота вокруг городов и основных транспортных артерий Северной Америки, в том числе на юго-западе США от Лос-Анджелеса до Лас-Вегаса; от центрального и восточного Техаса до Нового Орлеана, а также между Нью-Йорком и Вашингтоном.

Прибор TEMPO был создан компанией Ball Aerospace и интегрирован со спутником Intelsat 40e от Maxar. Он начнёт полноценную работу в октябре.

Научная миссия является результатом сотрудничества НАСА и Смитсоновской астрофизической обсерватории в Кембридже. Это часть программы НАСА Earth Venture Instrument, которая включает небольшие исследования.