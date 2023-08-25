Биологи извлекли ДНК растений из трёхтысячелетнего кирпича

Глиняный кирпич возрастом 2900 лет с надписью, из которого учёные извлекли ДНК через недавно появившуюся вертикальную трещину

Команда исследователей успешно извлекла ДНК из древнего глиняного кирпича, и обнаружила в нём следы разнообразных растений, произраставших в то время в этой местности. Исследование опубликовано в журнале Nature Scientific Reports.

Согласно выгравированной надписи, кирпич был привезён из древнего города Калху на территории современного северного Ирака, где он являлся частью дворца Ашшурнасирпала II, царя Ассирии в IX веке до н.э. Поскольку археологи достаточно точно знают время начала строительства дворца, они могут датировать этот кирпич конкретным десятилетием - между 879 и 869 гг. до н.э.

Как передает Day.Az со ссылкой на Habr, учёные предположили, что внутри кирпича, хранящегося сейчас в Национальном музее Дании, может быть ДНК, сохранившаяся со времён его изготовления. Предполагается, что он был изготовлен в основном из грязи, собранной в близлежащей реке Тигр, и смешанной с мякиной, соломой, навозом или другими отходами, которые были под рукой. Затем кирпичам придавали форму, наносили надписи и оставляли высыхать естественным путём. Этот процесс, по мнению специалистов, должен был сохранить ДНК внутри лучше, чем в кирпичах, обожжённых при высокой температуре.

Чтобы выяснить это, исследователи при помощи сверления извлекли из сердцевины кирпича образцы. Это стало возможным после того, как часть кирпича раскололась при его транспортировке в 2020 году. Метод гарантировал, что образцы не подверглись современному загрязнению. Затем команда использовала метод выделения ДНК, часто применяемый для таких материалов, как кости, и секвенировала найденный генетический материал.

В итоге в образцах была обнаружена ДНК 34 различных групп растений. Наиболее распространёнными из них оказались капуста и вереск, а среди других - берёза, лавр, зонтичные и культурные травы.

"Мы были совершенно потрясены, обнаружив, что древнюю ДНК, эффективно защищённую от загрязнения внутри глиняной массы, можно успешно извлечь из кирпича возрастом 2900 лет", - сказала доктор Софи Лунд Расмуссен, соавтор исследования.

По словам авторов, этот метод можно применять к другим глиняным строительным материалам и керамическим артефактам из практически любых археологических памятников мира. И хотя в данном исследовании была обнаружена жизнеспособная ДНК только растений, она должна работать с животными, беспозвоночными и вообще с любыми живыми существами, создавая картину того, какие виды жизни существовали на данной территории в то время.

"Благодаря надписям на кирпиче мы можем отнести его к определённому периоду времени в конкретном регионе, а это значит, что кирпич служит капсулой времени с информацией об одном месте и его окрестностях, - говорит д-р Троэльс Арболл, соавтор исследования. - В данном случае он предоставляет исследователям уникальный доступ к жизни древних ассирийцев".