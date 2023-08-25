Учёные подсчитали минимальное количество человек для основания колонии на Марсе

По данным нового исследования, для создания и поддержания колонии на Марсе достаточно всего двух десятков астронавтов. Считается, что такого количества смельчаков хватит для поддерживания нового дома человека на Красной планете. В предыдущих оценках говорилось о сотне человек.

Исследователи, в том числе из Университета Джорджа Мейсона (США), проанализировали результаты предыдущих исследований, согласно которым для создания самообеспечивающейся колонии на Марсе, исходя из ряда факторов, необходимо от 100 до 500 астронавтов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Habr, в новом, ещё не прошедшем рецензирование анализе, опубликованном в виде препринта в arXiv, для получения новой оценки дополнительно учитывалось социальное и психологическое поведение человека, а также непрерывность взаимодействия между людьми. Полученные результаты свидетельствуют о том, что для создания и поддержания космической колонии на Марсе может быть достаточно всего 22 человек.

Десятилетия исследований Красной планеты, проводимых космическими агентствами всего мира, убедительно показали, что создание любого поселения людей на Марсе представляет собой невероятно сложную инженерную задачу. Негостеприимная природа Красной планеты также требует, чтобы любая среда обитания, построенная на ней, была в значительной степени самодостаточной, считают учёные.

Помимо добычи нескольких основных минералов и воды, будущие поселенцы на Марсе будут зависеть от поставок с Земли, а также от пополнения запасов необходимых веществ на месте с помощью передовых технологий, таких как расщепление марсианской воды на кислород для дыхания и водород для топлива. По мнению исследователей, будущим колонистам также придётся столкнуться с психологическими проблемами и проблемами человеческого поведения.

В новом исследовании учёные попытались лучше понять поведенческие и психологические взаимодействия будущих марсианских колонистов. "Мы стремимся определить области, на которые следует обратить внимание при планировании колонии, а также предложить минимальный начальный размер популяции, необходимый для создания стабильной колонии", - говорится в исследовании.

Для проведения анализа учёные проанализировали предыдущие данные о высокоэффективных командах, работающих в изолированных условиях с высоким уровнем стресса, таких как подводные лодки, освоение Арктики и международная космическая станция, чтобы смоделировать типы взаимодействия между агентами с четырьмя различными психологическими профилями.

Для этого использовался тип компьютерной симуляции, называемый агентным моделированием, который применяется для анализа сложных систем и предсказания возникновения более крупных закономерностей и явлений с помощью простых правил и моделей поведения. С помощью этой модели исследователи смоделировали выживание обитаемой колонии на Марсе в различных условиях работы, в том числе при воздействии на колонию глобальных событий, таких как аварии или задержки в снабжении с Земли.

Учёные создали модели марсианских поселенцев с различными индивидуальными уровнями таких факторов, как метаболизм, жизнестойкость, навыки и их уровень, стресс, а также с учётом одной из четырёх психологических черт: невротической, реактивной, социальной или покладистой. При моделировании также учитывались переменные параметры окружающей среды, с которыми столкнутся поселенцы, отмечается в исследовании.

Поскольку смоделированные колонисты Марса спят, двигаются, взаимодействуют друг с другом, производят или потребляют ресурсы, они также могут потерять здоровье, умереть и быть удалёнными из симуляции при отсутствии достаточного количества ресурсов.

Пять запусков модели на 28 виртуальных лет с начальными размерами популяции от 10 до 170 человек показали, что "начальная популяция в 22 человека является минимально необходимой для поддержания жизнеспособного размера колонии в долгосрочной перспективе".

Исследователи также обнаружили, что "покладистый" тип личности, ассоциирующийся с большей эмпатией, имел больше шансов выжить, в то время как "невротики" погибали гораздо чаще.