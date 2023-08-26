Астрономы обнаружили массивное истечение газа в затухающей галактике

Международная группа астрономов с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST) обнаружила массивное истечение газа в затухающей галактике COSMOS-1142.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

COSMOS-11142 представляет собой массивную галактику с красным смещением 2,445 (собственное расстояние 19 миллиардов световых лет) и эффективным радиусом (радиус, в пределах которого испускается половина света галактики) около двух тысяч световых лет. Эта галактика находится в фазе, следующей за быстрым затуханием звездообразования. Текущая скорость звездообразования оценивается в пределах от одной до десяти солнечных масс в год.

Новые наблюдения показали, что COSMOS-11142 компактен, вытянут в длину и относительно запылен. Галактика имеет динамическую массу около 70 миллиардов солнечных масс, а ее металличность оценивается на уровне примерно 0,16.

Скорость истечения массы нейтрального и ионизированного газа составила около 100 и 1 солнечной массы в год соответственно. Астрономы отметили, что скорость истечения массы COSMOS-11142 на порядок превышает типичные значения, измеренные в местных звездообразующих галактиках. Кроме того, скорость истечения больше скорости остаточного звездообразования, что окажет сильное влияние на дальнейшую эволюции галактики.