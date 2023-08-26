Безумные ученые, которые существуют на самом деле

Несколько примеров таких ученых, некоторые из которых являются нашими современниками и вполне могут уничтожить весь мир своими исследованиями.

Безумные ученые хорошо смотрятся в ужасах и фантастических сагах, а вот в реальной жизни наводят настоящий ужас на весь мир. Дело в том, что настоящего исследователя не останавливают возможные катастрофические последствия его изобретения, для него важен сам процесс познания.

Леонардо да Винчи

Большинство людей знают Леонардо да Винчи как великого гения эпохи Возрождения, но для своего времени этот парень был совершенным психом. Искусство, технические изобретения, анатомические экзерцисы: только подумайте, у него, отчего-то, времени хватало на все.

Профессор Генри Маркрэм

Южноафриканский ученый положил жизнь на создание искусственного интеллекта и, судя по всему, он своего добьется. Реализация проекта Blue Brain (думающего, развивающегося, чувствующего ИИ) назначена на конец 2018 года - поговаривают, что изначально Маркрэм собирался назвать свое детище "Скайнет". Ничего не напоминает?

Джованни Альдини

Помните роман Мэри Шелли о Франкенштейне? Так вот, итальянский физик Джованни Альдини был прообразом Виктора Франкенштейна, безумного ученого. Его эксперимент над телом повешенного Джорджа Фостера вошел во все медицинские анналы: под действием электричества усопший открывал глаза, дергал руками и чуть ли не вставал со стенда. За пережитые треволнения научная комиссия чуть не сожгла несчастного Альдини, но вовремя одумалась и физик просто отправился в ссылку.

Чарльз Хёльфиг

Психиатр Чарльз Хёльфиг любил проверять, насколько готовы люди подчинятся авторитетам. По его указанию медсестры в больнице вводили пациентам жидкость из склянок с надписью "Яд" (на самом деле, это была дистиллированная вода). Из 22 медсестер 21 беспрекословно выполнила указание старшего по званию, но самого экспериментатора из больницы выгнали с позором.

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Илон Маск

Всеми любимый Тони Старк из реальной жизни, Илон Маск имеет, на самом деле, довольно сумасшедшие идеи. Проект Hyperloop должен коммутировать Лос-Анджелес и Сан-Франциско скоростной трубой: представьте себе, как будет выглядеть такое путешествие со скоростью в несколько сотен километров в час? Кроме того, Маск также заинтересован в создании искусственного интеллекта. В декабре 2015 года он представил OpenAI, исследовательский центр по изучению и проектировке ИИ будущего. Уже сейчас Маск вложил в центр более миллиарда долларов, так что дело наверняка сдвинулось с мертвой точки.

Роберт Оппенгеймер

Американский физик-теоретик Юлиус Роберт Оппенгеймер преподавал физику в университете Беркли в течение десяти лет. А на досуге занимался разработкой "проекта Манхэттен", где создавались первые в мире атомные бомбы. К чести ученого надо заметить, что он попытался воспрепятствовать Конгрессу демонстрировать столь разрушительное оружие миру - как все мы знаем, безрезультатно.

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