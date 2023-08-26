https://news.day.az/unusual/1592645.html 15 фотографий о том, что заборы - это целое искусство
15 фотографий о том, что заборы - это целое искусство
Посмотрите на эти изумительные и удивительные заборы - разве они не прекрасны? Как не полюбить таких соседей, если каждое утро, выглядывая в окно, вы видите не просто скучные колышки и дощатые стены, а практически готовые произведения искусства?!
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