15 фотографий о том, что заборы - это целое искусство

Посмотрите на эти изумительные и удивительные заборы - разве они не прекрасны? Как не полюбить таких соседей, если каждое утро, выглядывая в окно, вы видите не просто скучные колышки и дощатые стены, а практически готовые произведения искусства?!

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