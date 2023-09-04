Вода для царя Ирода

В ходе раскопок, проводившихся Управлением древности на юге Иерусалима перед строительством школы в районе Гиват а-Матос, обнаружен участок древнего водопровода, а также монеты, датируемые вторым годом Иудейской войны (67-68 годами н.э.), сообщает Newsru.co.il.

Участок, протяженность которого около 300 метров, - фрагмент водовода, который вел в Верхний город, где располагались дворец царя Ирода и дома состоятельных горожан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на израильские СМИ, в конце эпохи Второго храма Иерусалим значительно расширился, а храм перестроен. Такому городу и тысячам паломников уже не хватало воды, поступавшей из ручья Гихон. Хасмонейские цари начали строительство двух дополнительных водоводов, которые можно назвать самыми совершенными в тогдашней Иудее. Воды нескольких источников собирали в огромные бассейны, расположенные в районе Бейт-Лехема, а оттуда, при помощи закона сообщающихся сосудов, на многие километры - до Иерусалима", - рассказывают руководители раскопок Офер Сион и Ротем Коэн.

Храм был разрушен в 70 году н.э., но водовод продолжили использовать и в последующую эпоху. В Верхнем городе была обустроена стоянка Десятого римского легиона. Не утратил он своего значения и после того, как на месте разрушенной столицы Иудейского царства возникла римская колония Элия Капитолина. В это время водовод был перестроен и обнаруженная в ходе раскопок штукатурка датируется периодом Римского владычества. Здесь и нашлись монеты, отчеканенные еще до падения еврейской святыни.

"Мы надеемся, что находки позволят с точностью установить хронологию возведения и перестройки водопровода и дадут ответ на вопрос, кто именно принял решение о его строительстве: Хасмонейские цари или Ирод", - говорят археологи.

Руководитель Управления Эли Эскозидо подчеркивает: возведение подобного объекта инфраструктуры требовало не только огромных сумм, но и знакомства с последними достижениями инженерной мысли. Водопровод было необходимо ежедневно поддерживать в рабочем состоянии.

"Мы надеемся, что совместно с мэрией мы оставим этот участок доступным для посещения", - добавил он.