Миссия ЮНЕСКО оценит состояние одного из крупнейших озер Центральной Европы

ЮНЕСКО направит консультативную миссию на озеро Нойзидлер-Зе на границе Австрии и Венгрии, четвертое по величине в Центральной Европе. Эксперты организации оценят состояние водоема из списка всемирного наследия и возможность его включения в список объектов под угрозой исчезновения, сообщает портал ORF, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Миссия ЮНЕСКО посетит водоем в октябре. Специалисты изучат приозерные курорты, ветряные турбины и каналы водоснабжения Нойзидлер-Зе. Представители организации планируют привлечь Австрию и Венгрию к переговорам о перспективах сохранения природного памятника, в последние годы находившегося под угрозой пересыхания из-за падения уровня воды.

Австрийские экологические активисты ранее призвали ЮНЕСКО включить Нойзидлер-Зе в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой. Эксперты проведут оценку совместимости прибрежной экономической активности со статусом природного памятника. Решение о присвоении озеру угрожаемого статуса должен будет принять Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 2022 году уровень воды в озере находился на самом низком уровне с 1965 года. По данным австрийских ученых, основными проблемами для озера являются заиление водоема и обширные заросли тростника, активно разрастающиеся на мелководье вдоль его берегов. Представители Австрии и Венгрии условились создать совместную комиссию, которая составит план сохранения водоема при помощи наполнения водой из одного из рукавов Дуная. В результате сильных дождей летом 2023 года уровень воды в Нойзидлер-Зе несколько повысился.