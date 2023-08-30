Ученые обнаружили вокруг гигантской черной дыры «чудесный поглотитель»

Ученые Университета науки и технологии Китая обнаружили "чудесный затменный поглотитель" - сложную облачную структуру, затмевающую рентгеновское излучение активного ядра галактики NGC 6814.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Событие рентгеновского затмения происходит, когда облако перемещается поперек луча зрения наблюдателя, затмевая корону - компактную область рентгеновского излучения вокруг гигантской черной дыры в центре галактики. Такое явление производит уникальные особенности в кривых блеска и спектрах, и оно интересно астрономам тем, что способно предоставить информацию как о затменном поглотителе, так и о короне. Однако его изучение затрудняется возможной изменчивостью излучения активного ядра галактики.

В 2016 году ученые, используя космический рентгеновский телескоп XMM-Newton, зафиксировали отчетливое событие затмения активного ядра галактики NGC 6814. Это явление было интерпретировано как затмение облаком диаметром 130 миллионов километров, которое располагается на расстоянии 43 миллиарда километров от центральной черной дыры, в то время как диаметр короны достигал 420 миллионов километров.