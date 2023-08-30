Назван лучший город для удаленной работы

Барселона заняла первое место рейтинга городов, наиболее подходящих для удалённой работы, следует из отчёта консалтинговой компании International Workplace Group. Исследователи сравнили 26 городов мира, оценив их по шкале от 1 до 10 в категориях: климат, культура, жильё, транспорт, еда и напитки, счастье, скорость интернета и наличие гибкого рабочего пространства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Habr, категории подобраны с учётом оптимальных условий для работы за границей, включая основные требования к жизни, поделился глава IWG в Сингапуре Даррен Роджерс. Он отметил, что также существуют факторы, которые способны влиять на производительность, такие как скорость интернета и наличие гибких рабочих пространств.

Известная своей яркой культурной жизнью и тёплым климатом Барселона оказалась на первом месте среди тех, кто "ищет идеальное сочетание работы и отдыха", пояснили в IWG.

Компания провела опрос среди более чем 1 тыс. человек, которые работают удалённо.

В IWG увидели, что сотрудники по всему миру действительно ценят возможность продлить свой отпуск за счёт работы, а взамен работодатели тоже получают выгоду от высоко заинтересованных, счастливых и продуктивных команд, заявил Роджерс.

Исследование показало, что скорость интернета имеет первостепенное значение для удалённых работников, опережая стоимость жизни и погодные условия. По этому критерию лидирует Сингапур, а далее идут Нью-Йорке и Гонконг.

Сингапур находится на 21-м месте в общем списке, среди его достоинств также отмечают показатель счастья и транспорт.

Первые десять мест в рейтинге:

Барселона;

Торонто;

Пекин;

Милан;

Нью-Йорк;

Рио-де-Жанейро;

Амстердам;

Париж;

Джакарта;

Лиссабон.

Средняя стоимость месячной аренды жилья в Барселоне составляет $1158, в Торонто - $1769 в сравнении с $3632 в самом дорогом городе - Нью-Йорке.

Также привлекательность Барселоны заключается в "уникальном сочетании солнца, моря, песка и космополитической атмосферы", указывают в IWG. Испанский город имеет хорошие показатели в категориях транспорта и стоимости жизни. Чашка кофе в Барселоне стоит $2,68 против $4,92 и $4,57 в Лос-Анджелесе и Пекине.

Торонто отличается высоким показателем счастья и большим числом гибких рабочих пространств, а среди преимуществ Пекина - культура, дешёвое проживание и транспорт.