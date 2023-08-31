Телескоп Джемса Уэбба получил изображения туманности Кольцо

Международная группа астрономов использовала космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) для наблюдения планетарной туманности NGC 6720 или Туманности Кольцо, что позволило выявить множество структурных особенностей объекта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, pезультаты исследования опубликованы в журнале arXiv.

Планетарная туманность представляет собой расширяющуюся оболочку газа и пыли, выброшенную звездой в процессе ее превращения из красного карлика в белого карлика. Туманность Кольцо представляет собой планетарную туманность со сложной морфологией, которая удалена от Земли на расстояние 2600 световых лет. В ее центре находится белый карлик с массой не менее 0,58 солнечной массы, эффективной температурой 135 тысяч кельвинов и светимостью на уровне 310 солнечных светимостей.

Изображения, полученные космическим телескопом JWST, показали, что туманность имеет внутреннюю полость с сильно ионизированным газом и оболочку с плотными сгустками, содержащими до половины общей массы. Было также выявлено наличие тонкого кольца, состоящего из полициклических ароматических углеводородов, и гало, содержащего около 10 концентрических дуг и 400 шипов, направленных в сторону от белого карлика.

Центр туманности Кольцо смещен на две угловые секунды к северо-западу от центральной звезды. Астрономы предполагают, что такое смещение может быть вызвано первоначальной потерей массы, ионизацией и горячим звездным ветром. У белого карлика есть компаньон на расстоянии около 35 астрономических единиц (а.е.) и общий спутник на расстоянии 14 тысяч а.е., который предположительно является маломассивной звездой главной последовательности.

Результаты наблюдения подтверждают, что планетарные туманности могут содержать большое разнообразие структур и фаз: от сильно ионизированного горячего газа до плотных молекулярных сгустков.