Ученые обнаружили неожиданно высокий уровень мутаций у китов

Международная группа ученых под руководством Гронингенского университета в Нидерландах изучила ДНК четырех различных видов китов. Анализы показали необычайно высокую частоту мутаций, сравнимую с аналогичным показателем у более мелких млекопитающих. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, исследование опубликовано в научном журнале Science.

По словам экспертов, количество мутаций в организмах китов оказалось намного выше предыдущих оценок. Изменения в генах морских гигантов встречались почти так же часто, как у дельфинов, обезьян и людей.

Данные об уровне и скорости мутаций позволили ученым точнее оценить количество китов в Северной Атлантике до начала эры промышленного китобойного промысла в XVIII веке. Оказалось, что в атлантических водах обитало на 86% меньше горбатых китов, чем считалось прежде - около 20 тыс. против 150 тыс. особей по более ранним подсчетам. Эта информация важна для сохранения сегодняшних популяций китообразных, подчеркнули исследователи.