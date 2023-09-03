Эколог рассказал, что может случиться с Байкалом через 100 лет

Экологическая ситуация на озере Байкал ухудшается с каждым годом, в будущем там может понизиться уровень воды. Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказал эколог, руководитель проекта "Сохраним Байкал" Максим Токарев.

"Ситуация на Байкале с каждым годом меняется, и не в лучшую сторону. Нам необходимо приложить все усилия и не допустить чрезвычайных ситуаций, с которыми может столкнуться озеро. Учитывая масштабы озера и его многомиллионную историю, горизонт планирования в 50-100 лет является крайне коротким сроком. Но деятельность человека может сильно повлиять на качество воды, особенно в прибрежных зонах. Возможно понижение уровня воды, обмеление некоторых участков, что может сказаться на эрозии почвы, на рыболовном промысле. Если все оставить как есть, то возникает угроза увеличения распространения вредоносной водоросли спирогиры, а также появляется угроза исчезновения эндемичных животных и растений", - сказал он.

Токарев отметил, что наибольший вред Байкалу сейчас наносят дикий туризм, отсутствие достаточного количества очистных сооружений, а также браконьерство.

"Привлекательность отдыха на Байкале увеличивается, а имеющаяся на территории инфраструктура уже не справляется с большим потоком туристов, из-за чего озеро сейчас сталкивается с разными нагрузками. Например, неконтролируемым диким туризмом - от большинства стоянок туристов остаются не только непотушенный костер, но и вырубленные деревья с разбросанными отходами. Одна из основных проблем - нехватка очистных сооружений для переработки жидких отходов от частных домов, гостиниц и предприятий на всем побережье озера; систематические выбросы с водных судов. Стихийное браконьерство, которое после себя может оставить запутанные китайские дешевые стометровые рыболовные сети, из-за наличия которых через некоторое время рыба меняет свое нерестовое место, тем самым нарушается не только чистота озера, но и природный баланс. Периодическая сейсмическая активность в Байкальском регионе, способствующая сходу селей в горных неблагоприятных районах, из-за которых могут пострадать строительные сооружения и очистные карты вблизи озера, тем самым загрязнение может попасть в воду", - сказал он.

По словам Токарева, для решения этих проблем необходимо улучшить туристическую инфраструктуру, "внедрить единые правила для бизнеса и населения в целях сохранения озера Байкал" и проводить цифровой и общественный мониторинг состояния водоема.

В первое воскресенье сентября отмечается День озера Байкал. Памятная дата была учреждена в 1999 году - тогда ее празднование было установлено на четвертое воскресенье августа, однако в 2015 году дату сдвинули. Традиционно в этот день проходят выставки, мастер-классы, лекции и другие мероприятия, посвященные озеру.