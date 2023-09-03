https://news.day.az/unusual/1594732.html Пентагон официально опубликовал кадры с НЛО - ВИДЕО
Пентагон официально опубликовал кадры с НЛО - ВИДЕО
Пентагон официально обнародовал видео с неопознанными летающими объектами.
Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, кадры сняли на инфракрасную камеру и впервые обнародовали еще в 2007 году, а признали подлинность видео в сентябре 2022 года.
Представитель Пентагона Сью Гоф, решение опубликовать кадры официально приняли, "чтобы прояснить любые сомнения общественности в том, были ли распространяемые кадры реальными".
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