Пентагон официально опубликовал кадры с НЛО

Пентагон официально обнародовал видео с неопознанными летающими объектами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, кадры сняли на инфракрасную камеру и впервые обнародовали еще в 2007 году, а признали подлинность видео в сентябре 2022 года.

Представитель Пентагона Сью Гоф, решение опубликовать кадры официально приняли, "чтобы прояснить любые сомнения общественности в том, были ли распространяемые кадры реальными".