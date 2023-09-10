Показаны последствия изменения климата для европейской страны

Компания The Eco Experts с помощью нейросети показала, как изменится облик британских городов в результате воздействия глобальной проблемы изменения климата. Об этом сообщает Metro, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Искусственный интеллект визуализировал, как облик одной страны может поменяться к 2100 году в результате воздействия экстремальных погодных условий, включая лесные пожары, наводнения и засухи. На фото видно, что местный ландшафт серьезно пострадает, если не будут приняты меры для решения климатического вопроса.

Нейросеть предположила, что в будущем главные достопримечательности страны могут быть сильно затоплены, выгорят большие территории леса. "Эти изображения предназначены для того, чтобы показать шокирующую реальность, с которой столкнется Великобритания, если мы не будем действовать. Мы часто слышим, что наводнения и лесные пожары охватят страны в больших масштабах, но люди редко представляют, как это будет выглядеть на самом деле", - заявили в The Eco Experts.