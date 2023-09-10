Раскрыта масса плавающего пластика в океане

Ученые Университета Утрехта в Нидерландах показали, что в океаны поступает меньше пластика, чем изначально считалось, однако мусор может сохраняться в течение длительного времени. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Результаты исследования раскрыли, что куски пластика размером более 25 миллиметров составляют более 95 процентов пластика, плавающего в океане. Хотя большинство пластиковых частиц в океане сами по себе малы, общая масса микропластика (частицы размером менее пяти миллиметров) относительно невелика.

Загрязнение океана пластиком оценивается более чем в 25 миллионов тонн, из которых четверть миллиона тонн плавает на поверхности. Однако исследователи показали, что количество пластика на поверхности океана на самом деле намного выше, около 3 миллионов тонн. Тем не менее каждый год в океан попадает меньше нового пластика, чем считалось ранее, - около полумиллиона тонн вместо 4-12 миллионов тонн.

Сочетание большего количества поверхностного пластика и меньшего количества нового пластика предполагает, что мусор, вероятно, останется в океане гораздо дольше, чем считалось ранее. По словам авторов исследования, без усилий по очистке и сокращению выбросов пластиковый мусор может удвоиться в течение двух десятилетий.