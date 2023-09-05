Мужчина дважды за год сорвал джекпот в лотерею

Житель американского штата Мичиган дважды за год сорвал джекпот в лотерею и получил крупные призы. Об этом сообщает информационное агентство UPI, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мужчина рассказал, что любит играть в онлайн-игры. В первый раз американцу повезло в феврале - он выиграл 261,9 тысячи долларов. В июле его ждала еще большая неожиданность: на этот раз его выигрыш составил 573,6 тысячи долларов.

"Когда я выиграл в первый раз, это было огромным сюрпризом. Но выиграть второй раз было еще более удивительно", - подчеркнул он.

Мужчина надеется, что полученные деньги позволят ему раньше уйти на пенсию и проводить больше времени с семьей.