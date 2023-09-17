Ученые связали раннее открытие озоновой дыры над Антарктидой с извержением вулкана Тонга

Ученые европейской службы мониторинга атмосферы Copernicus (CAMS) считают, что необычайно раннее открытие озоновой дыры на Антарктидой в 2023 году было вызвано мощным извержением подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в январе 2022 года. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, доклад опубликован на официальном сайте организации.

Согласно отчету, в 2023 концентрация озона над Антарктикой упала до чрезвычайно низкого уровня в начале июля. Подобная ситуация фиксировалась лишь около 12 раз за 43 года наблюдений. Для сравнения, в прошлом году озоновая дыра открылась в первой декаде сентября.

По словам ученых, извержение Хунга-Тонга привело к выбросу 45 млн т водяного пара в атмосферу, что увеличило концентрацию пара в стратосфере на 10% и значительно ее охладило. Понижение температуры стратосферы способствовало рассеиванию озона.

Данные показывают, что размер озоновой дыры в августе 2023 года составил 16 млн квадратных километров. Это 10-й результат за всю историю мониторинга. Пробоина будет расти до конца сентября и в лучшем случае затянется к началу зимы этого года.

Последствия извержения Хунга Тонга - совершенно новая территория для ученых, поскольку ни одно предыдущее извержение вулкана в документированной истории не приводило к выбросу такого большого количества воды в атмосферу.