Телескоп Уэбба оказался способен обнаружить инопланетян

Если бы Земля была экзопланетой, то космический телескоп имени Джеймса Уэбба (JWST) смог бы идентифицировать в ее атмосфере диоксид азота и хлорфторуглероды, которые являются яркими признаками существования технологически развитой цивилизации. Об этом сообщается в статье, опубликованной в репозитории препринтов arXiv, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи проанализировали результаты наблюдений канадского спутника SCISAT, который получил спектры солнечного света, проходящего через безоблачную область земной атмосферы, что позволило идентифицировать ряд природных и синтетических молекул. Эти данные были объединены с моделями возможных спектров, которые могут быть получены при наблюдении за транзитом Земли на фоне диска Солнца.

Затем ученые добавили к гипотетическому сигналу симулированный шум и оцифровали его, чтобы сымитировать наблюдения JWST экзопланеты, находящейся на расстоянии нескольких световых лет. Цель состояла в том, чтобы определить, может ли телескоп собрать достаточно данных, чтобы идентифицировать химическое загрязнение атмосферы даже при условии сильной зашумленности данных. Если соотношение сигнал/шум достаточно большое, то можно выявить различные молекулы в атмосфере экзопланеты, похожей на Землю, в пределах 50 световых лет.

Астрономы также рассмотрели экзопланетную систему TRAPPIST-1, расположенную в 40 световых годах от Земли. Они смоделировали спектры, полученные при наблюдении за экзопланетами, и показали, что JWST способен идентифицировать как биологические, таки и технологические сигнатуры, если они существуют на планетах.