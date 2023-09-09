Марс разочаровал ученых

Известно, что на Земле существует около 6000 различных минералов, но после более чем 50-летних исследований на Марсе был зарегистрирован только 161 минерал.



Согласно новому исследованию, разница возникла из-за того, что у минералов на Марсе было меньше путей формирования по сравнению с таковыми на Земле.



Продолжая исследования по каталогизации образования и эволюции минералов на Земле, ученые провели систематическое изучение 161 марсианского минерала, передает Day.Az со ссылкой на Astronews.



В то время как более ранняя работа выявила 57 первичных и вторичных механизмов минералообразования на Земле, новое исследование выявило всего 20 способов минералообразования на Марсе.



На ранних этапах истории планет минералы на Земле и Марсе формировались сходным образом. Например, первые минералы на обеих планетах, вероятно, кристаллизовались непосредственно из остывающей магмы.



Гидротермальная активность, вероятно, также привела к появлению множества новых минералов на каждой планете. Однако множество полезных ископаемых Земли прошло через обширные стадии диверсификации миллиарды лет назад с началом тектоники плит и распространением жизненных процессов, которые, как известно, не происходили на Марсе.



Хотя на поверхности Марса и под ней, несомненно, существует множество минеральных фаз, которые еще предстоит наблюдать, исследователи отмечают, что общее количество марсианских минералов все еще, вероятно, на порядок меньше, чем на Земле.