Ученые обнаружили неподвижную галактику

Астрономы сообщают об открытии новой массивной и неподвижной галактики с высоким красным смещением. Галактика, получившая обозначение COSMOS-1047519, была обнаружена с помощью телескопа Keck I.

Как передает Day.Az со ссылкой на Astronews, это открытие было подробно описано в статье, опубликованной 29 августа на сервере предварительной печати arXiv.

Массивные галактики, которые перестали образовывать звезды, являются вероятными прародителями гигантских эллиптических галактик. Учитывая, что эти объекты сформировали звезды раньше и быстрее набирали свою звездную массу, они могли бы стать ключом к улучшению нашего понимания процесса эволюции галактик.

Команда астрономов во главе с Такуми Какимото из Высшего университета перспективных исследований в Японии подтвердила обнаружение неподвижной галактики с большой массой и с красным смещением 4,53. Открытие было сделано с помощью спектрографа Keck/MOSFIRE.

Наблюдения показали, что COSMOS-1047519 имеет массу около 60 миллиардов солнечных масс и скорость звездообразования на уровне всего 10 солнечных масс в год. Звездный возраст галактики оценивается в 180 миллионов лет.

История звездообразования COSMOS-1047519 предполагает, что галактика пережила звездный взрыв при красном смещении 5,0, за которым последовало быстрое угасание с временным интервалом около 100 миллионов лет.

Таким образом, полученные результаты делают COSMOS-1047519 одной из самых молодых неподвижных галактик с красным смещением более 3,0. Полученные данные также указывают на то, что галактика находится в процессе угасания.