https://news.day.az/unusual/1596677.html Жители Земли смогут увидеть редкое космическое явление - ВИДЕО
Жители Земли смогут увидеть редкое космическое явление - ВИДЕО
Комету, которая пролетает раз в 437 лет, можно будет увидеть в ночном небе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, наблюдать космическое явление можно с 12 по 17 сентября. Комету "Нисимура" легко узнать по яркому зеленому хвосту. Пик видимости наступит на следующих выходных, когда комета пролетит мимо Земли на расстоянии 125 млн км.
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