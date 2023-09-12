Жители Земли смогут увидеть редкое космическое явление

Комету, которая пролетает раз в 437 лет, можно будет увидеть в ночном небе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, наблюдать космическое явление можно с 12 по 17 сентября. Комету "Нисимура" легко узнать по яркому зеленому хвосту. Пик видимости наступит на следующих выходных, когда комета пролетит мимо Земли на расстоянии 125 млн км.