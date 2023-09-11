Обнаружена поглощающая звезду черная дыра

Ученые Университета Лестера обнаружили систему, в которой черная дыра постепенно пожирает вращающуюся вокруг нее звезду, притягивая массу, эквивалентную массе трех планет Земля за каждое обращение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Изначально астрономы зафиксировали яркую рентгеновскую вспышку, которая исходила из центра соседней галактики 2MASX J02301709+2836050, находящейся примерно в 500 миллионах световых лет от Млечного Пути. Наблюдения проводились с помощью орбитальной обсерватории Swift.

Оказалось, что вместо того, чтобы затухнуть, транзиент сохранял высокую яркость в течение 7-10 дней, затем резко гас, повторяя процесс примерно каждые 25 дней. Подобное поведение характерно для так называемых квазипериодических извержений и периодических ядерных переходных процессов. Оба явления возникают, когда материал звезды притягивается черной дырой, однако они различаются частотой и тем, преобладают ли в свете вспышки оптическое или рентгеновское излучение. Транзиент Swift J0230 занимает промежуточное положение между двумя типами, представляя собой "недостающее звено".