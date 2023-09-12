Илон Маск подтвердил рождение десятого ребенка и рассекретил его странное имя

Изобретатель и основатель SpaceX Илон Маск подтвердил рождение своего десятого ребенка.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, у миллиардера родился малыш от эпатажной певицы Grimes, с которой у него уже двое детей.

Новость о пополнении Маск подтвердил в своем аккаунте в Х (Twitter).

Владелец соцсети написал краткий пост, в котором сообщил очень необычное имя ребенка.

"Тау Техно Механикус. Окружность/Диаметр", - написал Маск.