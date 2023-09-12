https://news.day.az/unusual/1597120.html Илон Маск подтвердил рождение десятого ребенка и рассекретил его странное имя
Илон Маск подтвердил рождение десятого ребенка и рассекретил его странное имя
Изобретатель и основатель SpaceX Илон Маск подтвердил рождение своего десятого ребенка.
Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, у миллиардера родился малыш от эпатажной певицы Grimes, с которой у него уже двое детей.
Новость о пополнении Маск подтвердил в своем аккаунте в Х (Twitter).
Владелец соцсети написал краткий пост, в котором сообщил очень необычное имя ребенка.
"Тау Техно Механикус. Окружность/Диаметр", - написал Маск.
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