Археологи нашли древний город на площадке будущего завода Intel в Германии

В Германии археологи обнаружили крупное поселение возрастом около 4,5 тысячи лет на площадке, предназначенной для строительства завода по производству микрочипов американской компании Intel. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом рассказала немецкая газета Spiegel.

Ученые уже нашли остатки более 50 зданий на территории в городе Магдебург. Постройки имели овальную форму, характерную для северной Германии и Скандинавии. Большинство домов имели 10 метров в длину и четыре в ширину, а одно сооружение оказалось 15 на пять метров.

Руководитель проекта Сюзанна Фридрих из Государственного управления по сохранению памятников и археологии Галле рассказала журналистам, что в ходе раскопок количество найденных домов может увеличиться до 100-200, а площадь поселения - вырасти до 300 га.

Кроме древнего поселения, археологи также обнаружили на территории площадки 1300-летнюю могилу мужчины. На правом бедре покойного был нож. В гробнице также сохранился металлический наконечник ножен меча, пряжка ремня и остатки бронзовой заколки-фибулы, скреплявший накидку средневекового воина.

Немецкие ученые рассчитывают, что масштаб исторической находки позволит отложить или вообще отменить сооружение завода по производству микрочипов. В противном случае древнему поселению грозит уничтожение.