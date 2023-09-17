Палеонтологи нашли останки крупного хищника, жившего на Земле

Международная группа палеонтологов нашла на юге Бразилии окаменевшие кости одного древнейших плотоядных животных - Pampaphoneus biccai или пампафонея, обитавшего в Южной Америке 265 млн лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Zoological Journal of the Linnean Society (ZJLS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые обнаружили полный череп, ребра и кости передних лап в прекрасной сохранности.

Пампафонеи принадлежали к ранней группе терапсидов (примитивных млекопитающих и их родственников), называемой диноцефалами. До своего вымирания диноцефалы были одной из основных групп крупных наземных животных. Расцвет пампафонеев и им подобных пришелся на конец палеозойского периода за 40 млн лет до начала эпохи динозавров.

По словам профессора Федерального университета Пампы Фелипе Пиньейру, открытие стало ключом к получению представления о структуре сообществ наземных экосистем незадолго до крупнейшего массового вымирания всех времен.

Ученые отметили, что 265 млн лет назад пампафонеи играли ту же экологическую роль, что и современные львы или тигры. Это были крупнейшие из известных наземные хищники своего времени, хватавшие добычу большими острыми клыками и перекусывавшие кости за счет мощных челюстей.

По оценкам исследователей, самые крупные особи пампафонеев достигали почти трех метров в длину и весили около 400 кг.