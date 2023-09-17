В Норвегии «находка века»: обнаружен крупный золотой клад

В Норвегии археолог-любитель обнаружил крупный тайник с драгоценностями, которые местные профессиональные археологи уже успели назвать "находкой века". В тайнике находилась коллекция золотых украшений возрастом около 1500 лет. Об этом передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Как сообщает Live Science, любитель поиска древностей Эрленд Боре обнаружил то, что эксперты называют крупнейшим золотым кладом, найденным на территории Норвегии в этом столетии. 51-летний норвежец нашел тайник, в котором на протяжении примерно 1500 лет хранились девять золотых подвесок с редкими символами, три золотых кольца и десять позолоченных жемчужин.

Сообщается, что находка была сделана на частном острове Реннесой, расположенном у юго-западного побережья страны. Поиски археолог-любитель вел по согласованию с владельцем этого острова. Последний явно не прогадал: закон Норвегии о культурном наследии гласит, что любой, кто обнаружит сокровище, вправе рассчитывать на вознаграждение. Причем награда в равных долях делится между тем, кто нашел артефакты, и тем, кому принадлежит земля, на которой была сделана находка.

Общая масса найденного клада составляет примерно 100 граммов. Эксперты местного музея определили, что плоские золотые подвески датируются примерно 500 годом нашей эры. Это были времена варварских вторжений в Римскую империю.