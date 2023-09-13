Европе угрожает новая опасность

"Колонии красных огненных муравьев обнаружены в Италии и могут распространиться по всей Европе, говорится в исследовании".

Как передает Day.Az, у Европы новая напасть - неубиваемые южноамериканские муравьи, уже захватившие полмира. "Красный огненный муравей Solenopsis invicta обладает мощным жалом, губит посевы и может повреждать электрооборудование, включая автомобили и компьютеры.

Муравьи, считающиеся одним из самых разрушительных инвазивных видов, могут быстро образовывать "суперколонии" с несколькими королевами. Колонии охотятся на беспозвоночных, более крупных позвоночных, уничтожая местные растения и вытесняя местных муравьев и других насекомых. Красный огненный муравей распространился через транспортные магистрали из своей родной Южной Америки в Мексику, Карибский бассейн, Австралию и США, где он уже ежегодно наносит ущерб, оцениваемый в 6 миллиардов долларов.

Исследователи выявили 88 гнезд таких муравьев на площади 5 гектаров недалеко от города Сиракузы на Сицилии. Красный огненный муравей - теплолюбивый вид, но в сегодняшнем климате половина городских районов Европы климатически пригодна для этого, включая такие крупные города, как Лондон, Париж, Рим и Барселона. С глобальным потеплением континент станет гораздо более подходящим для этого вида, что поможет его распространению по всей Европе".