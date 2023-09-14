Судьба преподнесла маленькая девочке дорогой подарок в день рождения

Семилетняя жительница США нашла алмаз весом почти в три карата во время празднования своего дня рождения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом сообщает People.

Крупный драгоценный камень обнаружила Аспен Браун из города Парагулд, штат Арканзас. Родители отвезли девочку отметить праздник в национальный парк "Кратер алмазов". "Она решила присесть на минутку и направилась к большим камням у забора. А через минуту уже бежала ко мне с криком: "Папа! Папа, я нашла один!"", - рассказал ее отец.

Выяснилось, что Браун попался золотисто-коричневый алмаз весом 2,95 карат. С начала года в "Кратере алмазов" отыскали лишь один драгоценный камень, который был крупнее этого, - коричневый алмаз весом 3,29 карата, найденный в марте Дэвидом Андерсоном из города Мерфрисборо, штат Теннесси.

Директор парка Уэймон Кокс описал находку девочки как "цельный кристалл, обладающий искрящимся блеском". Мужчина также заявил, что это один из самых красивых драгоценных камней, которые были найдены здесь за последние годы.