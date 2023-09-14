Астрономы обнаружили огромное звездное кольцо вокруг соседней галактики

Международная группа астрономов из Китая, ЮАР, Канады и Австралии выяснила, что галактика NGC 4632 в 56 млн световых лет от Земли окружена огромным диском из газа, пыли и звезд. Это относит ее к редкому классу галактик с полярными кольцами. Исследование опубликовано в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Хотя NGC 4632 уже была известна ученым, кольцо вокруг нее обнаружили только сейчас. Это связано с тем, что гигантская структура оказалась невидима в большей части электромагнитного спектра, а разглядеть ее можно только в радиотелескоп. Команда использовала научный комплекс Pathfinder, расположенный в пустыне Западной Австралии.

Механизм образования галактических колец пока точно неизвестен. Одна теория предполагает, что газовые и пылевые облака перемещаются в межгалактическом пространстве, пока случайно не попадают на орбиту галактики и становятся ее частью. Второе объяснение состоит в том, что галактики могут отнимать материю друг у друга с помощью гравитации и формировать из них кольца.

Астрономы отметили, что сегодня полярные кольца обнаружены лишь у 0,5% ближайших галактик. Однако открытие кольцевой структуры у NGC 4632 говорит, что структуры такого типа не так уж и редки в космосе.

"Результаты показывают, что от одного до 1% до 3% близлежащих галактик могут иметь газообразные полярные кольца, что намного выше, чем видно в оптические телескопы. Галактики с полярными кольцами могут быть более распространены, чем считалось ранее", - отметил астрофизик Натан Дег из Университета Квинса в Канаде.