Люди пересекли шесть из девяти границ, отделяющих планету от катастрофы

Ученые из Стокгольмского центра устойчивости выяснили, что люди перешли шесть из девяти планетарных границ "рабочего пространства", отделяющих человечество от причинения необратимого вреда планете. Исследование опубликовано в журнале Science Advances, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Концепция девяти планетарных границ была предложена в 2009 году группой систем Земли и учеными-экологами под руководством автора новой работы Йохана Рокстрема из Стокгольмского центра устойчивости и Уилла Штеффена из Австралийского национального университета. Согласно ей, пересечение той или иной границы, то есть нарушение баланса, грозит благополучию человечества.

В новом исследовании ученые впервые представили количественные метрики для всех границ. Также установлено, что шесть границ уже пересечены: изменение климата, утрата биоразнообразия, биогеохимические изменения (удаление азота из атмосферы и выбросы фосфора в океаны), глобальное потребление пресной воды, площадь землепользования и химическое загрязнение. При этом баланс ухудшается по всем фронтам, за исключением деградации озонового слоя Земли.

"Пересечение шести границ само по себе не обязательно означает, что последует катастрофа, но является четким предупреждающим сигналом. Мы можем относиться к этому так же, как к собственному кровяному давлению. Артериальное давление выше 120/80 не является гарантией сердечного приступа, но увеличивает риск его возникновения. Поэтому мы стараемся его снизить", - объяснили ученые.

Концепция девяти планетарных границ была необходима для определения безопасного "рабочего пространства", в котором человеческой деятельности можно позволить влиять на критические процессы без риска потенциально вызвать необратимые изменения.