К Земле приближается комета, которую последний раз видели в конце XVI века

К Земле приближается комета Нисимура. Редкая зеленая комета диаметром около 1 км подходит к планете всего раз в 437 тыс. лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, в этот момент земляне могут увидеть небольшой след от небесного тела и его зеленоватое свечение. В 2023 году явление произойдет 16-17 сентября. Особенно ярко комета будет видна вечером - около 20-21 часа.