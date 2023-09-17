Бездействие в сфере климата приведет потеплению на 2,8 градуса Цельсия

Последствия изменения климата подрывают глобальную борьбу с бедностью, голодом и смертельными заболеваниями.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не раз предупреждал о том, что рекордные температуры и экстремальные погодные условия "вызывают хаос" во всем мире. Глобальные ответные меры, как настаивают в ООН, оказались "недостаточными". Как считают эксперты ВМО, последствия изменения климата - один из факторов, приведших к тому, что за восемь лет - половину срока до 2030 года (ЦУР были приняты в 2015 году) - намеченные в рамках Целей в области устойчивого развития (ЦУР) задачи выполнены лишь на 15 процентов.

По данным ВМО, если не изменить политику, в течение этого столетия потепление составит 2,8 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем, что значительно превышает целевой показатель Парижского соглашения в 1,5°C.

Доклад, объединяющий опыт 18 организаций и партнеров ООН, показывает, как климатология и раннее предупреждение могут спасти жизни и источники средств к существованию, способствовать улучшению здоровья населения, а также обеспечению его продовольствием, питьевой водой и экологически чистой энергией.

После недавнего наводнения в Ливии, унесшего тысячи жизней, генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас подчеркнул, что отсутствие адекватного прогнозирования может привести к гибельным последствиям для страны, столкнувшейся с экстремальными погодными явлениями.

В качестве примера он привел рискованную ситуацию, сложившуюся в Судане, где конфликт подорвал возможности ВМО по прогнозированию стихийных бедствий.

Системы раннего предупреждения могут способствовать снижению уровня бедности, поскольку дают людям возможность предвидеть и ограничивать экономические последствия стихийных бедствий.

В докладе отмечается, что в период с 1970 по 2021 год было зарегистрировано около 12 тысяч катастроф, вызванных экстремальными погодными, климатическими и водными явлениями, которые привели к экономическим потерям в размере 4,3 трлн долларов.

В ВМО также подчеркнули важность инициативы ООН, направленной на то, чтобы к концу 2027 года каждый человек на Земле был защищен от опасных погодных, водных или климатических явлений с помощью систем раннего предупреждения. В настоящее время только половина стран мира сообщает о наличии адекватных систем раннего предупреждения о стихийных бедствиях.

Новый доклад включает анализ Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), которая предупредила, что изменение климата и экстремальные явления, такие как тепловые волны, приведут к значительному росту заболеваний и преждевременной смертности.

Выводы доклада показывают, что интеграция эпидемиологической и климатической информации позволяет прогнозировать вспышки связанных с климатом заболеваний, таких как малярия и лихорадка денге, и готовиться к ним.

Экстремальные погодные явления также являются одним из ключевых факторов распространения голода в мире, и новый доклад призван помочь принять срочные меры в этом направлении.

По оценкам ООН, в 2030 году около 670 млн человек могут столкнуться с дефицитом продовольствия. Авторы доклада рассматривают связь между производством жизненно важных продуктов питания и инвестициями в метеорологические службы, которые позволяют фермерам принимать решения о посевах.

Раннее предупреждение также имеет решающее значение для выявления потенциальных зон неурожая, которые могут привести к чрезвычайным ситуациям.

ВМО выразила сожаление по поводу того, что к настоящему времени достигнут "весьма ограниченный прогресс" в сокращении разрыва между обещаниями стран уменьшить выбросы парниковых газов и уровнем выбросов, необходимым для достижения температурной цели Парижского соглашения.

Для ограничения глобального потепления до 1,5°C необходимо сократить глобальные выбросы парниковых газов на 45 процентов к 2030 году, а к 2050 году снизить выбросы углекислого газа почти до нуля.

Авторы доклада отмечают, что, хотя некоторые изменения климата в будущем неизбежны, "каждая доля градуса и тонна углекислого газа имеют значение для ограничения глобального потепления и достижения ЦУР".