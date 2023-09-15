Самое важное сооружение на планете

Мы не задумываемся о том, что помимо различных чудес света на нашей планете может существовать ещё более важное сооружение.

Это здание находится в Норвегии, в условиях вечной мерзлоты, на 120-метровой глубине и на высоте 130 метров над уровнем моря в посёлке Лонгйир. Проект рассчитан на сохранение семян всех сельскохозяйственных растений, существующих в мире. В случае изменения климата, ядерной войны и даже падения астероида, все семена останутся в сохранности. Предполагается, что большая часть запасов будет оставаться жизнеспособной в течение сотен, а то и тысячи лет в хранилище, независимо от внешних обстоятельств.

Зернохранилище рассчитано на 4,5 миллионов образцов семян, и каждая страна на нашей планете имеет собственный отсек в этом банке растений, в том числе страны, охваченные войной. Не так давно Сирийское правительство отозвало часть своих поставок для восполнения семян в своей стране после того, как некоторые зерновые культуры были уничтожены ракетным обстрелом.

Объект оборудован шлюзовыми камерами и взрывобезопасными дверьми. Холодильные установки обеспечивают сохранность образцов, и даже если устройства выйдут из строя, то температура за несколько недель в помещении поднимется не выше, чем на 3 °C.

Зерновые культуры хранятся при температуре −18 °C, так как это оптимальные условия для сохранения метаболической активности семян. И нет, никакие незаконные растения не допускаются. В случае ядерной катастрофы, если вы не храните марихуану в каком-нибудь другом месте, здесь вы её точно не найдёте.

Будем надеяться, что на нашей планете никогда не возникнут такие обстоятельства, которые вынудят нас воспользоваться запасами этого банка растений.

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