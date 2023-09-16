Климатических активистов арестовали после блокировки музея

Климатические активисты пытались провести акцию протеста в Музее современного искусства (MoMA) в Нью-Йорке и блокировали входы. Как передает Day.Az, об аресте 16 человек пишет Hyperallergic.

Уточняется, что активисты выступили против связи MoMA с частной инвестиционной компанией Kohlberg Kravis Roberts (KKR), вложившей средства в проекты по ископаемому топливу. Соучредитель KKR Генри Крэвис является мужем председателя правления музея Мари-Жозе Крэвис, сообщает издание.

Протестующие скандировали: "KKR, как вам не стыдно, мы тоже заслуживаем будущего". Отмечается, что это вторая акция в MoMA по борьбе с изменением климата за последние месяцы: в начале июня группа активистов сорвала ежегодный благотворительный вечер музея, требуя отставки Крэвиса.