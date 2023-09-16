Чем опасен для человечества искусственный интеллект?

Экс-директор американского научно-исследовательского центра Google X Мо Гавдат - об опасности искусственного интеллекта: Не существует никакой возможности остановиться. Не существует договора ядерного типа, где страны могут решить: "Хорошо, давайте прекратим разработку ИИ так же как договорились прекратить разработку ядерного оружия". Этого не произойдет из-за "дилеммы заключенного". Потому что человечество так плавно загнало себя в угол, где никто не в состоянии сделать выбор, чтобы остановить разработку ИИ, передает Day.Az.

Так что если Alphabet развивает ИИ, то Meta тоже должна развивать ИИ, Яндекс в России тоже должен развивать ИИ и так далее, и так далее. Реальность вопроса такова, что это не технологическая особенность ИИ, что мы не можем остановить развитие, это капиталистическая и ориентированная на власть система, которая всегда будет отдавать приоритет выгоде "нас" против "них", а не выгоде человечества в целом.

Один из лучших сценариев, верите вы в это или нет, заключается в том, что ИИ будет игнорировать нас всех. Это гораздо лучший сценарий, чем если ИИ будет раздражен нами или убьет нас по ошибке. Худший сценарий - это то, что они уже будут здесь, а потом они посмотрят на нас, посмотрят на изменение климата и скажут: "Плохо. Я не хочу, чтобы планета умерла, когда я сам существую в ней. Причина изменения климата заключается в этих маленьких тупицах, нужно избавиться от них".