Женщина случайно наткнулась на редчайшую рыбу с руками

Жительница Австралии нашла на пляже редчайшую рыбу, которая считалась вымершей 20 лет назад.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом сообщает Daily Star.

На существо, похожее на рыбу с руками вместо плавников, случайно наткнулась Керри Яр во время пробежки по пляжу Примроуз-Сэндс в штате Тасмания на одноименном острове. "Я всегда интересуюсь всякими существами, которых замечаю во время пробежек. Это была похоже на маленького иглобрюха или рыбу-жабу, которых я много видела, - вспоминает женщина. - Но когда я присмотрелась, то увидела, что под песком она прячет маленькие плавники в форме рук".

Яр сфотографировала свою находку, а позже ее опознали как Brachionichthys hirsutus - лучеперую рыбу семейства брахионихтиевых. Они обитают только у берегов Тасмании и отличаются тем, что их брюшные плавники вытянуты и напоминают лапы. Существо использует их, чтобы "ходить" по дну в поисках пищи.