https://news.day.az/unusual/1599492.html Как знаменитые сооружения выглядят в разрезе - ФОТО
Как знаменитые сооружения выглядят в разрезе - ФОТО
Сегодня перед нами визуально приятные и информативные проекты британских дизайнеров из NeoMam Studios. Их серии "Cutaway" или "В разрезе" показывают, что находится внутри знаменитых сооружений из США, Австралии и Лондона.
Лондонские достопримечательности заслужили отдельного эпизода этого проекта. Готовьтесь как следует всматриваться к деталям, ведь многие строения таят внутри себя не всегда очевидную интерьерную начинку.
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