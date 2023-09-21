«Хаббл» запечатлел пару сталкивающихся галактик

Космический телескоп "Хаббл" запечатлел Arp 107 - пару галактик, находящихся в самом разгаре столкновения друг с другом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Habr, галактика в левой части снимка относится к сейфертовским. Она обладает активным ядром галактики и невероятной яркостью. Большая галактика соединяется с меньшей через "мост" из пыли и газа. Все это столкновение разворачивается на расстоянии 465 млн световых лет от Земли.

Arp 107 входит в Атлас пекулярных галактик (Atlas of Peculiar Galaxies), куда входит уже 338 объектов. "Хаббл" сделал снимок пары как раз в рамках программы по изучению галактик из атласа, в целях которой указано формирование новых снимков объектов для предоставления общественности и обновления базы.

Ранее "Хаббл" сделал не менее зрелищный снимок. Космический телескоп запечатлел яркие взаимодействующие сейфертовские галактики, получившие обозначение AM 1214-255. Их яркость обусловлена процессами с выделением большого количества энергии, проходящими в их активных ядрах. А в апреле этого года космический телескоп "Джеймс Уэбб" запечатлел мощное слияние галактик, начавшееся около 700 млн лет назад и вызвавшее огромный всплеск звёздообразования.