10 продуктов из детства, при одном взгляде на которые ощущается вкус

Сегодня мы располагаем огромным выбором продуктов на любой вкус. Любители вкусно покушать выезжают за границу или заказывают столик в элитном ресторане, чтобы полакомиться чем-нибудь эдаким.

Но истинным гурманам не добраться до истинных вкусностей, ведь они ушли в прошлое, и большинство из них уже давно не производится. Вкус этих сладостей и "гадостей" (не очень полезных продуктов) не забыть никогда. Мы вернулись в прошлое (прошарили интернет) и отыскали те самые вкусы детства!

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