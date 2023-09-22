https://news.day.az/unusual/1600197.html 10 продуктов из детства, при одном взгляде на которые ощущается вкус
10 продуктов из детства, при одном взгляде на которые ощущается вкус
Сегодня мы располагаем огромным выбором продуктов на любой вкус. Любители вкусно покушать выезжают за границу или заказывают столик в элитном ресторане, чтобы полакомиться чем-нибудь эдаким.
Но истинным гурманам не добраться до истинных вкусностей, ведь они ушли в прошлое, и большинство из них уже давно не производится. Вкус этих сладостей и "гадостей" (не очень полезных продуктов) не забыть никогда. Мы вернулись в прошлое (прошарили интернет) и отыскали те самые вкусы детства!
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