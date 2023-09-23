https://news.day.az/unusual/1600532.html Индийский луноход не ответил на попытки восстановить с ним связь
Индийский луноход не ответил на попытки восстановить с ним связь
Луноход Pragyan и посадочный модуль Vikram индийской миссии Chandrayaan-3 пока не ответили на попытки восстановить с ними связь.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Индийская организация космических исследований.
"Ведутся работы по установлению связи с посадочным модулем и ровером", - говорится на сайте организации.
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