Индийский луноход не ответил на попытки восстановить с ним связь

Луноход Pragyan и посадочный модуль Vikram индийской миссии Chandrayaan-3 пока не ответили на попытки восстановить с ними связь.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Индийская организация космических исследований.

"Ведутся работы по установлению связи с посадочным модулем и ровером", - говорится на сайте организации.