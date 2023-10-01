Обнаружен ящик с коллекцией костей неандертальцев

Испанские историки, палеонтологи и биологи, которые связаны с учреждениями по всей Испании, обнаружили, что ящик с артефактами, который был подарен Археологическому музею Каталонии в 1986 году, содержит коллекцию костей неандертальцев. Подробно о находке рассказывается в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Earth Science, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В конце 1970-х годов палеонтолог-любитель Мигель Азнар обнаружил огромное количество артефактов и костей за пределами пещеры Кова Симанья недалеко от Барселоны. Он очистил материалы, затем сложил их в ящик, который оставался у него дома до 1986 года, после чего был подарен музею. Однако ученые исследовали его только в 2020 году.

Помимо фрагментов керамики и других артефактов, в ящике также находились кости животных и 53 кости неандертальцев. Анализ показал, что это кости трех человек: взрослого, вероятно, женщины; ребенка, предположительно, в возрасте 11 или 12 лет; и еще одного ребенка, которому, по оценкам команды, было от 7 до 8 лет.

Кости датируются примерно 50 тысяч лет назад. Исследователи все еще пытаются извлечь ДНК из костей, чтобы узнать о них больше и выяснить, были ли неандертальцы родственниками. Ученые отмечают, что коллекция костей также представляет собой наиболее значительную находку костей неандертальцев в регионе и, возможно, на всем Пиренейском полуострове.