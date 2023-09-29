«Персеверанс» проехал рекордное расстояние на автопилоте по сложному участку Марса

Марсоход "Персеверанс" поставил рекорд по преодолению самого большого расстояния при помощи системы автоматической навигации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Habr, автопилот AutoNav смог пересечь поле камней, которые не были видны для станций на орбите.

В конце июня "Персеверанс" подошёл к участку под названием Snowdrift Peak. Участок представляет собой каменистое поле с большим количеством валунов, недоступных для приборов орбитальных аппаратов. Навигационная система AutoNav в этом случае оказалась полезнее. Согласно сообщению НАСА, ровер преодолел 759 метров, петляя между камней, что ненамного превышает 520 метров, которые ему пришлось бы проехать, если бы он шёл напрямую.

"Этот участок оказался сложнее тех, с которыми "Персеверанс" сталкивался раньше, он был просто полностью завален большими камнями. Но путь в обход занял бы около недели, а чем больше времени уходит на дорогу, тем меньше остаётся на науку. И мы решились", - рассказал Дель Сесто, один из создателей системы AutoNav в Лаборатории реактивного движения (JPL).

Марсоходы НАСА используют автоматические навигаторы начиная с марсохода "Соджорнер", запущенного в 1996 году. Однако объём памяти у первого автопилота был настолько мал, что роверу приходилось останавливаться каждые 13 см, чтобы сориентироваться.

Это расстояние увеличивалось с каждой последующей миссией. "Персеверанс" вообще не нужно останавливаться, чтобы решить, куда идти дальше, благодаря отдельному процессору для обработки видео с камер. Он позволяет AutoNav планировать маршрут в режиме реального времени.

"Наш марсоход является прекрасным примером старой поговорки: "Два мозга лучше, чем один". "Персеверанс" - это первый марсоход, в котором два компьютерных "мозга" работают вместе, что позволяет ему принимать решения на лету", - рассказывают в JPL.

Ранее в этом месяце "Персеверанс" начал свою четвёртую научную кампанию. Он будет исследовать внутренние районы западного края кратера Езеро, которые, как предполагают учёные, богаты карбонатами.