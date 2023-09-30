Ученые воссоздали "самый страшный звук в мире", напечатав на 3D принтере ацтекский "свисток смерти": "Это считается самым страшным звуком в мире. Это - ацтекский свисток смерти. Можете не верить, но это кричит не человек, передает Day.Az, со ссылкой на Телеграм.

В 1999 году в руках скелета в древнем храме Кетцалькоатля в Мехико нашли вещицу. Сперва археологи решили, что это какая-то игрушка. И забыли про нее. Спустя 15 лет ученый зачем-то подул в отвестие сверху. И раздался вот такой звук. Это было поразительное открытие. Потому что он звучал, как человеческий крик. Предмет назвали ацтекским свистком смерти. Мы на 100% не знаем, для чего он был нужен. В церемониальных целях или во время войн, чтобы вселить страх в сердца врагов. Но понятно, что он использовался при человеческих жертвоприношениях. Потому что тот скелет, что они нашли, сжимающий свисток, был обезглавлен.

Звук, который издает свисток смерти, наполняет сердце первобытным ужасом. Форма подлинного свистка смерти на самом деле имитирует гортань. Здесь вы видите четыре свистка смерти, которые я напечатал на 3D принтере. У этих свистков смерти есть одна общая черта: это комбинация частот. Так что у меня тут разные свистки, и у всех у них довольно уникальное звучание. Вот этот маленький - единственный, который звучит совсем как женский крик".