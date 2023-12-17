Раскрыта причина крупнейшего марсотрясения

Ученые Оксфордского университета раскрыли источник крупнейшего сейсмического события из когда-либо зарегистрированных на Марсе. Результаты исследования, опубликованные в журнале Geophysical Research Letters, исключают падение метеорита и предполагают, что причиной марсотрясения стали тектонический разлом внутри коры планеты, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Марсотрясение магнитудой 4,7, которое вызвало сейсмические волны, распространявшиеся по планете в течение примерно шести часов, было зарегистрировано спускаемым аппаратом НАСА InSight 4 мая 2022 года. Первоначально ученые предположили, что причиной стал удар метеорита, поскольку сигнал был аналогичен тем, что возникают при падении космического тела, и начали поиск кратера. Ожидалось, что такой кратер будет иметь диаметр около 300 метров и зону взрыва 180 километров в поперечнике.

Исследователи из Европейского космического агентства, Национального космического агентства Китая, Индийской организации космических исследований и Космического агентства ОАЭ проанализировали данные орбитальных аппаратов, вращающихся вокруг Марса, чтобы найти кратер или другие следы падения метеорита, например облака пыли, появившегося через несколько часов после марсотрясения.

В новой работе ученые объявили, что событие S1222a было вызвано высвобождением тектонических сил, что указывает на то, что Марс является более сейсмически активным, чем считалось ранее. Поскольку на планете нет активной тектоники плит, толчки возникли, вероятно, из-за геологических процессов в самой коре.

Первоначальные результаты предполагают наличие на глубине 18-28 километров разлома со смещением типа сброс-сдвиг, которое происходит одновременно в вертикальной и горизонтальной плоскости. Сами разломы и напряжение по их краям могут возникать из-за того, что разные части коры охлаждаются и уменьшаются с разной скоростью в течение миллионов и миллиардов лет эволюции планеты.

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