ИИ обучили искать подземные источники «зеленой» энергии

Американские ученые из Университета штата Огайо разработали нейросеть для обнаружения подземных резервуаров с природным водородом. Исследование опубликовано на официальном сайте Американского геофизического союза (AGU), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Местоположение водородных залежей можно определить по характерным впадинам в земле, напоминающим формой яйцо. Эти углубления различимы при наблюдениях с воздуха, однако зачастую они скрыты растительностью или находятся на территории сельскохозяйственных угодий.

Научная группа обучила искусственный интеллект (ИИ) идентифицировать полукруглые впадины по спутниковым снимкам. Команда также использовала данные дистанционного зондирования и информацию о геоморфических и спектральных закономерностей для повышения точности обнаружения водородных месторождений.

Ученые отметили, что запасы природного водорода могут встречаться в разных геологических формациях и местах, отличающихся от залежей нефти и газа. С помощью алгоритмов машинного обучения можно ускорить процесс разведки водородных запасов.

По мнению авторов открытия, резервуары природного водорода могут быть интегрированы в глобальную энергетическую систему уже через несколько лет.

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