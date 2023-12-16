В Китае разработали «умную» ткань на солнечной энергии для любых температур

Команда инженеров и химиков из Нанкинского университета в Китае создала метаткань, способную обеспечивать терморегуляцию температуры тела в зависимости от внешних условий. Исследование опубликовано в научном журнале Science, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

В основе нового материала лежит гибкий органический фотоэлектрический модуль с нагревательными элементами, встроенные в специальное микроволокно. Волокно ускоряет рассеивание тепла, охлаждая носителя, тогда как модуль может подогревать одежду за счет электрокалорического эффекта с помощью солнечной энергии.

Эксперименты показали, что костюм из метаткани способен поддерживать стабильную температуру в диапазоне от 32°C до 36°C, когда температура окружающей среды меняется в пределах от 12,5°C до 37,6°C.

По словам авторов инновации, их материал позволит создавать более удобную и универсальную одежду по сравнению с предыдущими разработками, которые пытались решить проблему регулирования температуры путем добавления нагревательных или охлаждающих элементов. До сих пор большинство таких продуктов оказывалось слишком громоздкими для широкого применения.

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