В Китае разработали «умную» ткань на солнечной энергии для любых температур
В основе нового материала лежит гибкий органический фотоэлектрический модуль с нагревательными элементами, встроенные в специальное микроволокно. Волокно ускоряет рассеивание тепла, охлаждая носителя, тогда как модуль может подогревать одежду за счет электрокалорического эффекта с помощью солнечной энергии.
Эксперименты показали, что костюм из метаткани способен поддерживать стабильную температуру в диапазоне от 32°C до 36°C, когда температура окружающей среды меняется в пределах от 12,5°C до 37,6°C.
По словам авторов инновации, их материал позволит создавать более удобную и универсальную одежду по сравнению с предыдущими разработками, которые пытались решить проблему регулирования температуры путем добавления нагревательных или охлаждающих элементов. До сих пор большинство таких продуктов оказывалось слишком громоздкими для широкого применения.
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