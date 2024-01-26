Мамонты шагали по Аляске: как по одному бивню учёные восстановили историю

От одного из крупнейших сухопутных животных, бродивших по нашей планете многие тысячи лет назад, остался только бивень. Но он дал учёным огромное количество информации о том, что ел, где жил и гулял мамонт и как он умер. Подробности жизни удивительного существа - под катом.

Как один бивень может дать столько информации?

Всё дело в ДНК, следы которой содержатся в бивне, кроме того, он и сам по себе содержит большое количество информации. Она может показать пол "владельца", его родственные связи с другими животными и т. п. А сам бивень, его структура, даёт ещё больше данных, включая режим питания (ел ли мамонт вдоволь или голодал), примерный маршрут путешествий, время беременности (если это была самка), возможные болезни и т. п.

"Информаторами" исследователей выступают также изотопы с бивня и соответствующие изотопные карты. Они позволяют понять, в каком регионе больше всего находился мамонт, благодаря так называемым изоскейпам. Карты составлялись на базе изучения останков других древних животных - в основном грызунов. "Изотопы отличаются от места к месту в зависимости от геологических условий. Растения поглощают стронций из породы, залегающей под почвой, а животные заглатывают его, поедая пищу", - заявил палеонтолог Патрик Друкенмиллер, участвовавший в изучении Кика.

Учёные уже довольно давно используют различные современные инструменты, и одно из наиболее полных исследований мамонтов было сделано в 2021 году. Тогда палеонтологи изучили географию путешествий самца по имени Кик. Конечно, это имя ему дали не другие слоны, а сами исследователи. Учёным очень помог научный прибор, который называется многоколлекторным масс-спектрометром с индуктивно-связанной плазмой (Laser Ablation Multi-Collector Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer). Его стоимость составляет около $830 000.

Но вернёмся к Кику. Он жил 17 100 лет назад на территории Аляски, ему было 30 лет на момент гибели. Первые два года своей жизни животное бродило в области нижнего течения реки Юкон, скорее всего, вместе со своим стадом. В последующие 14 лет ареал путешествий расширился - он совершал регулярные переходы по 400-километровому участку степных лугов между хребтом Брукса и Аляскинским хребтом. Также однажды он добрался до полуострова Сьюард, а это, на минутку, путь длиной свыше 1 100 км.

В течение своей жизни он редко проходил менее 15 километров за день, а всего, как подсчитали палеонтологи, мамонт прошёл расстояние, равное около 80 тыс. км.

Он очень много странствовал, неоднократно возвращаясь в одни и те же места. Конец его жизни печален - он умер от голода зимой или весной. Учёные выяснили это благодаря тому, что ближе к концу резко увеличилось количество изотопов азота в бивнях. Это произошло из-за того, что во время голода животное "съедает" само себя, вследствие чего и получается всплеск содержания изотопа азота. Почему именно мамонт голодал, неизвестно. Возможно, он болел, а может быть, что-то произошло в регионе, где он жил.

Кстати, многое учёным дают и предания, истории людей, живущих сейчас в тех местах, где раньше гордо ходили мамонты. Речь, конечно, об этносах, предки которых передавали предания старины из поколения в поколение. Это не совсем научная информация, но пропустив эти данные через фильтр имеющихся и неоспоримых научных фактов, можно получить дополнительные знания.

Не только Кик, есть ещё и Эльма

Недавно стали известны результаты изучения бивня другого животного - самки мамонта, которая жила на 3 000 лет позже несчастного предка, погибшего не самой хорошей смертью. Период её существования пришёлся на более влажный и тёплый климатический период, видимо, это была так называемая "оттепель". Бивень животного найден вместе с останками других мамонтов - почти что новорождённого мамонтёнка и более взрослого детёныша. Находки сделаны в Суон-Пойнт, археологическом памятнике в бассейне Шоу-Крик, что на Аляске.

Самке мамонта тоже дали имя, но оно гораздо более сложное, чем у Кика, самца, о котором речь шла выше. Оно звучит как Эльмаюджейе, или сокращённо Эльма. Оригинальное произношение можно послушать вот по этой ссылке.

Имя самке мамонта дали после общения с населением небольшой деревни Хили-Лейк, где живут преимущественно потомки коренных жителей, находившихся в этом месте, вероятно, в течение тысяч лет. Что касается этноса, то это "дене" или "атабаски". Так называют группу родственных по языку индейских народов, проживающих в западных районах США и Канады. Общая численность - 220 тысяч человек.

Дене называли древних слонов negedehtī, имея в виду именно "гигантского слона". Конечно, эти люди ранее никогда не видели слонов, поэтому перевести название можно как "зверь, несущий что-то на морде". Скорее всего, имелся в виду хобот. Тут остаётся место для большого количества догадок и теорий, но на работу палеонтологов всё это не влияет - поговорим лучше о бивнях и других останках древних животных на Аляске.

Люди и мамонты, кто кого?

Часто приходится читать, что мамонтов погубили люди, которые постоянно охотились за горами движущегося мяса, убивали больше, чем могли унести и т. п. В итоге мамонты и вымерли, поскольку размножались они редко и смертей было больше, чем рождений новых животных.

Но учёные, в частности Бен Поттер из Университета Аляски в Фэрбенксе, считают, что мамонты и люди нередко существовали на одной территории. Причём не потому, что вторые охотились на первых, а потому, что и тем, и другим подходили определённые условия локаций, которые они занимали.

На Аляске до сих пор не найдены прямые свидетельства охоты людей на мамонтов. Кстати, на момент гибели нашей самки некоторые части Аляски были всё ещё покрыты ледниками, так что "совместное" существование людей и мамонтов могло быть результатом поиска благоприятной для жизни местности.

Судя по преданиям коренных народов Аляски, люди не охотились специально на этих животных, они убивали их только в том случае, если слоны "бесчинствовали в деревнях", поскольку мамонты опасны. Правда ли это, мы уже, вероятно, никогда не выясним. Но предания тоже редко появляются на пустом месте. Ещё у представителей коренного населения есть песни и танцы, связанные с мамонтами, по этому наследию понятно, что предки уважали гигантских зверей, считая их "животными с душой".

Сейчас изучение истории Эльмы ещё продолжается, вскоре учёные обещают опубликовать подробности "биографии" этого животного. В исследовании используется всё та же изотопная карта Аляски, позволяющая понять ареал путешествий мамонта.

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